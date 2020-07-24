Пекин, , 12:28 — REGNUM Китайская компания Haval представила на автовыставке в китайском Чэнду новый кроссовер DaGou, что в переводе означает «Большая собака». Об этом сообщается на портале Autohome.

Экстерьер кроссовера выполнен в ретро-стиле и не похож на современные модели китайской марки. Новинка построена на новой платформе с несущим кузовом и имеет поперечное расположение мотора.

Длина Haval DaGou составляет 4620 мм, ширина — 1890 мм, а высота 1780 мм. Таким образом, модель почти полностью сопоставима по размерам с Haval F7, Nissan X-Trail или Mitsubishi Outlander. Межосевое расстояние нового кроссовера равняется 2738 мм.

Внутри кроссовер Haval DaGou получил полностью цифровую приборную панель, широкоформатный экран мультимедийной системы, шайбу управления трансмиссией и «двухэтажный» центральный тоннель.

Моторная гамма новинки состоит из безальтернативного турбодвигателя на 1,5 л мощностью 169 л. с., который идет в паре с «роботом» и передним приводом.

Напомним, Haval представит 24 июля новое поколение кроссовера Haval H6.

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