Бразилиа, , 11:52 — REGNUM Итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles анонсировала продажи новых кроссоверов на бразильском авторынке. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоит отметить, что в 2019 году в Бразилии было продано 366 тыс. автомобилей Fiat — на 12% больше, чем в 2018 году. Поэтому бразильский авторынок является одним из ключевых для итало-американского бренда.

В начале следующего года компания Fiat собирается представить в Бразилии новый компактный кроссовер. Конкурентами этой модели станут такие автомобили, как Hyundai Creta и Nissan Kicks. В качестве силовой установки новый кроссовер итало-американской марки получит турбированный двигатель на 1 л мощностью 120 — 130 л. с.

Также ожидается, что Fiat представит купеобразный внедорожник, который будет построен на основе концептуальной модели Fiat Fastback.

В основу новинок ляжет новая платформа, которая используется для создания моделей Argo.

Напомним, в конце июня представители компании Fiat Chrysler Automobiles сообщили, что в конце лета этого года будет представлен серийный пикап Ram Rebel TRX.

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