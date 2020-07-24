Берлин, , 11:13 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Abt Sportsline модернизировало семейство обновленных спортивных автомобилей Audi A5. Об этом сообщается на сайте компании.

В компании занялись доработкой обновленного купе, кабриолета и модели A5 Sportback. Модели можно будет оснастить новым блоком управления мотором ABT Engine Control. Кроме того, представлены различные варианты внешней и внутренней отделки автомобилей.

Благодаря новому блоку производительность 45 TDI увеличится до 268 л. с. и 540 Нм крутящего момента. Версии 40 TDI (190 л. с.) и 45 TFSI (265 л. с.) можно будет в ближайшее время оснастить блоком управления мотора ABT Engine Control. Это позволит увеличить отдачу силовых установок.

Также обновленные авто семейства Audi A5 немецкие тюнеры готовы оснастить углепластиковым спойлером на крышке багажника, 19 — или 20-дюймовыми колёсами дизайна ABT DR, ER-C, FR и GR с темным покрытием.

В компании готовы предложить пружины для увеличения дорожного просвета моделей Audi A5. Они также позволят занизить подвеску в пределах 15−40 мм.

Весь пакет доработок в общей сложности обойдется в 8 181 евро (680 620 рублей).

Напомним, за период с января по июнь 2020 года мировые продажи электрокара Audi e-Tron выросли на 86,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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