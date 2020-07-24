Иркутск, , 11:07 — REGNUM Ростехнадзор выявил нарушения на объектах капитального строительства анодной фабрики «Русала» в Тайшетском районе Иркутской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов на двух объектах капстроительства предприятия.

Так, на складе мазута и дизельного топлива анкерные крепления резервуара выполнены с нарушениями, а лестничные марши площадок обслуживания в районе резервуаров дизетоплива не закреплены должным образом.

В результате ведомство оштрафовало «ОК Русал Анодная Фабрика» на общую сумму 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России готовит законопроект, который обяжет предприятия-банкроты нести ответственность за ликвидацию нанесенного ими экологического ущерба.

Документ не только создаст механизм правового регулирования ответственности за ликвидацию ущерба, но и обяжет предпринимателей при запуске опасных объектов готовить план по ликвидации возможных негативных последствий.