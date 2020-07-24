Лондон, , 10:35 — REGNUM Британское тюнинг-ателье Twisted Automotive переделало классический Land Rover Defender в полноценный электромобиль. Об этом сообщается на сайте компании.

NAS-E Twisted Automotive

Компания планирует произвести всего 30 экземпляров электрических Land Rover Defender. Все они будут проданы на американском авторынке.

Новинка имеет короткую колёсную базу и мягкий верх. Всего будет два варианта лимитированного электрокара. Модель NAS-E производительностью 214 «лошадей» стоимостью 185 тыс. долларов (около 13 млн руб) и NAS-E Plus мощностью 320 л. с. стоимостью 210 тыс. долларов (около 14,9 млн руб).

Обе машины продаются с одинаковой аккумуляторной батареей ёмкостью 60 кВт-ч. Запас хода электромобиля равен 320 км.

В салоне автомобиля имеются кожаные кресла Alston и новейшая информационно-развлекательная система.

Ранее американское тюнинг-ателье Legacy Overland провело модернизацию экстерьера и технической части военного внедорожника Land Rover Defender 90. Специалисты компании установили под капот автомобиля двигатель V8 LS3 производительностью 450 л. с. рабочим объёмом 6,2 литра. Мотор сочетается с 5-позиционной «механикой» NV4500.

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