Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Американская компания Tesla планирует использовать при выпуске электропикапа Cybertruck новый вид сплава. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Концептуальная модель Cybertruck, которая была представлена осенью прошлого года, получила корпус из холоднопрокатной нержавеющей стали. Однако для производства серийной модели компания собирается использовать иные материалы.

Так, еще в период работы над проектом Маск сообщал, что при выпуске электропикапа будет использовать тот же сплав, что и для следующего межпланетного космического корабля SpaceX.

«Мы собираемся использовать тот же сплав в ракете звездолета», — заявил тогда Маск.

Однако теперь глава Tesla и SpaceX сообщил, что сплав, который по плану должен был быть использован при строительстве космического корабля, изменился. При этом он подтвердил, что новый сплав также будет использован при создании Tesla Cybertruck.

Ранее Tesla подала в суд на компанию Rivian Automotive за кражу коммерческой тайны. Компания обвиняет своего конкурента в том, что сотрудники, перешедшие из Tesla в Rivian, поделились конфиденциальной информацией.

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