Москва, , 09:33 — REGNUM Ульяновский автозавод (УАЗ) сертифицировал в России спецверсии внедорожника УАЗ «Патриот» для полиции, военной полиции и Росгвардии. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Главным отличием спецверсии от стандартных внедорожников стали заглушенные или тонированные задние окна, еще один плафон освещения внутри моделей, а также перегородка из металла за задним трехместным сиденьем, где будет располагаться также аварийный выход. Кроме того, такая спецверсия «Патриота» будет защищена от умышленного повреждения электропроводки.

В качестве силовой установки у спецверсий внедорожника будет стоять бензиновый мотор «ЗМЗ Про» на 2,7 л мощностью 150 «лошадей». Агрегатируется такой движок с 5-ступенчатой МКПП или 6-скоростной автоматической трансмиссией. Автомобиль оснащается системой полного привода с раздаточной коробкой и возможностью принудительной блокировки муфты задней оси.

Ранее УАЗ опроверг слухи о том, что прекратит разработку УАЗ «Патриот» нового поколения, известного как «Русский Прадо».

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