Новороссийск, Краснодарский край, , 08:54 — REGNUM В Новороссийской Военно-морской базе 24 июля будет принят в эксплуатацию специализированный Учебно-тренировочный комплекс ВМФ, предназначенный для легководолазной и спасательной подготовки экипажей подводных лодок. Об этом утром 24 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

О завершении успешных испытаний комплекса специалистами Главного командования ВМФ и НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ (ВУНЦ ВМФ) накануне, 23 июля, было доложено Главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

«Подготовка подводников в Военно-морском флоте выведена на новый качественный уровень. Это касается как тренажёрной базы, так и программ обучения», — приводятся в сообщении военного ведомства слова Евменова.

По его словам, принимаемый в эксплуатацию новейший учебно-тренировочный комплекс позволяет также «учитывать поступление в состав ВМФ новых подводных лодок».

Как сообщало ИА REGNUM, на базе подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Вилючинске, на Камчатке, за год подготовку на новейшем специализированном учебно-тренировочном комплексе «Каспий-ПВ» прошли более пяти тысяч военных моряков. Всего за прошедший период на уникальном комплексе, введённом в строй в 2018 году, было проведено более 1200 учений для аварийных партий подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения флота.

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