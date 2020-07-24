Берлин, , 08:29 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW представил новую лимитированную серию X7 под названием Dark Shadow Edition. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба компании.

BMW X7 Dark Shadow Edition Press.bmwgroup.com

В качестве базовой машины для новинки была взята модель X7 M50i. Тираж машины составляет всего 600 экземпляров.

Кузов Shadow Edition имеет темно-серый цвет с матовым покрытием. Также модель оснащена глянцевыми чёрными деталями. Они присутствуют в обшивке двери, основании боковых зеркал, рейлингах, решётке радиатора и в воздухозаборниках в передней панели.

Стоит также отметить оформление трапециевидных выпускных патрубков. Они имеют чёрные хромированные наконечники.

В движение Shadow Edition приводит 4,4-литровый мотор Twin-Turbo V8 BMW N63 производительностью 523 л. с. С двигателем сочетается 8-скоростная коробка «автомат» с приводом 4×4. Автопроизводитель также снабдили модель двухосной пневматической подвеской и тормозами M Sport.

Цена X7 Dark Shadow Edition равна 119 495 долларов (более 8,5 млн рублей).

Напомним, в июле 2021 года в Калининграде построят новые корпуса завода «Автотор» для выпуска машин немецкого концерна BMW.

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