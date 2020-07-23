Москва, , 23:38 — REGNUM Следующий экипаж, который отправиться на Международную космическую станцию осенью 2020 года, может испытать на себе сверхбыструю схему полета. Об этом сегодня, 23 июля, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YoutTube-канала «Соловьев LIVE».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» Roscosmos.ru

Рогозин рассказал, что с помощью автоматических грузовых кораблей «Прогресс» Роскосмос продолжает готовить полет экипажа к МКС по сверхбыстрой схеме.

Речь идет о том, что после выхода на орбиту космический корабль должен совершить всего два витка вокруг Земли, а затем пристыковаться к МКС. Это и есть сверхбыстрая схема. Быстрая схема — это четыре витка.

«Сегодня я говорил с генеральным конструктором корпорации «Энергия» и мы договорились, что надо уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырехвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно», — рассказал Рогозин.

Он подчерекнул, что американским кораблям такая скорость недоступна.