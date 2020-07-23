Москва, , 23:31 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российский перспективный космический корабль «Орел» будет «на несколько порядков» дешевле перспективного американского корабля Orion, который разрабатывает корпорация Lockheed Martin. Об этом Рогозин заявил сегодня, 23 июля, в эфире YoutTube-канала «Соловьев LIVE».

Рогозин рассказал, что на американский перспективный корабль Orion, который разрабатывают с середины «нулевых» годов, было потрачено уже 15 годовых бюджетов Роскосмоса.

«Мы, конечно, себе такое позволить не можем. Очевидно, у нас на несколько порядков дешевле будет корабль, который сейчас создает РКК «Энергия», — отметил Рогозин, говоря о разработке российского перспективного космического корабля «Орёл».

Напомним, что первый пуск «Орла» должен состоятся в конце 2023 года.