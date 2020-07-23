Москва, , 23:27 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на международном рынке услуг по запуску космических аппаратов процветает недобросовестная конкуренция и России будут всячески мешать вернуться на данный рынок. Об этом Рогозин заявил в ходе трансляции наYouTube сегодня, 23 июля.

«Понятно, что американцы сделают все, чтобы лишить нас таких конкурентных возможностей, и будут «обстригать» своих партнеров, чтобы они не могли давать нам спутники для вывода на российских ракетах», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что при честной игре российская ракета «Союз-5» конечно была бы вне конкцренции по надежности и цене. Глава Роскосмоса уверен, что российские запуски могут продемонстрировать модернизацию российской космической отрасли.

«Я уверен, что мы продемонстрируем, что все, российская промышленность начала переход на совершенно новую технику», — сказал Рогозин.