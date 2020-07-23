Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Nvidia обратилась к компании SoftBank Group Corp, являющейся материанской по отношению к ARM Limited, с предложением о приобретении производителя процессоров. б этом 23 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

Редакция журнала PC Gamer отметила, что если подобная сделка состоится, то Nvidia, вероятно, станет крупнейшей в мире компанией по производству микросхем и, скорее всего, в результате привлечёт к себе внимание антимонопольных органов.

Стоит отметить, что в июле 2020 года Nvidia впервые в истории обошла Intel по рыночной капитализации, т. е. производитель графических процессоров обошёл по этому показателю производителя центральных процессоров.

Впрочем, позже Intel догнала и обогнала конкурента, хоть и несущественно: на момент написания статьи PC Gamer капитализация Intel составляла $258,48 млрд, а Nvidia — $256,79 млрд.

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