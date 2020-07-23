Москва, , 15:08 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota оснастил модели Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Alphard новым противоугонным идентификатором T-Mark. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данные машины Toyota наносятся многочисленные метки по всему кузову. Их число может достигать порядка 10 тысяч. Каждая такая метка содержит уникальный PIN-код. По нему можно легко определить изначального владельца.

Чтобы прочесть PIN-код с метки, необходимо отделить точку с кузова и поднести стекло с 60-кратным увеличением. Данный PIN-код содержит в себе все данные об автомобиле. Такие, например, как VIN-номер, дату выпуска, комплектацию, мотор, а также оттенок кузова и салона. Все данные хранятся в европейском офисе Toyota.

Таким образом, можно легко найти все данные о машине, проверить ее настоящую историю. Что весьма актуально на вторичном авторынке.

Ранее противоугонным идентификатором T-Mark были оснащены кроссоверы Toyota RAV4 и седаны Toyota Camry.

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