Сеул, , 14:21 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai оснастила кроссовер Venue новой разновидностью трансмиссии iMT. Об этом этом сообщает Hyundai Motor India.

Доступна новинка на авторынке Индии. Принцип работы новой механической коробки передач заключается в том, что в конструкцию переключения передач шестискоростной трансмиссии добавили датчик, который реагирует на движение рычага и дает команду гидравлическому актуатору на смыкание и размыкание дисков сцепления. Таким образом сцепление становиться полностью автоматизированным.

Подобная трансмиссия ставиться только на бензиновый агрегат T-GDi объемом 1 л, мощность которого составляет 120 л. с.

Напомним, компания Kia уже оснастила модели Ceed и Rio для европейского авторынка «механикой» iMT. Эта трансмиссия предполагает отсутствие механической связи педали со сцеплением.

Читайте также: В сети показали рендер пикапа Hyundai Santa Cruz