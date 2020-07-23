Берлин, , 13:15 — REGNUM Внедорожник Range Rover пятого поколения проходит испытания на трассе Нюрбургринг. Видео с тестов размещено на канале Statesidesupercars в Youtube.

Range Rover 2022 модельного года довольно сложно рассмотреть за камуфляжем, однако общие очертания внедорожника говорят о том, что он будет все с теми же квадратными очертаниями. В отличие от других внедорожников Range Rover пятого поколения не будет выглядеть более мягким и округлым.

В то время как у моделей Velar и Evoque появились изящные выдвижные электронные дверные ручки, новые внедорожники Range Rover остались с обычными ручками.

За камуфляжем видны небольшие участки фар и задних фонарей. Однако внимание привлекает задняя часть, которая покрыта плотным камуфляжем. Весьма вероятно, что в этой части произойдут значительные изменения.

Стоит отметить, что прототип был снабжен четырьмя насадками для выхлопных газов, что говорит о том, что под капотом установлен мощный двигатель.

Ранее на трассе Нюрбургринг проходили испытания нового гибридного Volkswagen T7.

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