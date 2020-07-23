Берлин, , 12:52 — REGNUM Подразделение немецкого автопроизводителя BMW в Испании представило универсал M340i xDrive в версии First Edition. Об этом сообщается на сайте Bmwblog.

BMW M340i xDrive Touring First Edition Bmwblog

Отличительной особенностью новой версии универсала стал темно-серый цвет кузова с эффектом изморози. Тираж BMW M340i xDrive First Edition составил всего 340 экземпляров.

Модель получила 19-дюймовые колёсные диски, тормоза с красными суппортами и диффузором из каталога аксессуаров BMW M Performance.

Стандартная версия M340i xDrive First Edition получила светодиодную головную оптику. Однако дополнительно можно будет приобрести лазерно-люминофорные фары дальнего света, способные осветить до 600 м пути.

Дизайн салона выполнен подразделением BMW Individual. Сиденья обшиты кожей двух цветов и имеют оранжевую прошивку.

Силовая линейка модели состоит из турбированного двигателя на 3 литра производительностью 374 л. с. и 500 Нм крутящего момента.

Ранее компания BMW представила новый автомобиль BMW M4 GT3, предназначенный для гонок.

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