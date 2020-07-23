Токио, , 12:31 — REGNUM Японская компания Toyota обнародовала изображения нового кроссовера Toyota Yaris Cross. Изображения были размещены 23 июля на официальном сайте компании.

Toyota Yaris Cross Global.toyota

Новый кроссовер значительно «подрос». Так, его длина увеличилась на 240 мм и теперь составляет 4180 мм, ширина — на 200 мм, до 1715 мм, а высота стала больше на 900 мм (1590 мм). Межосевое расстояние осталось такое же, как у хэтчбека (2560 мм).

Построен новый Toyota Yaris Cross на платформе TNGA-B. Кроссовер также получил полный привод.

В качестве силовой установки у новинки установлен двигатель M15A-FKS на 1,5 л мощностью 120 л. с. «Заряженная» версия идет с мотором ДВС M15A-FXE и электродвигателем, совокупная мощность которых составляет 116 л. с.

На японском авторынке новинка будет представлена в начале осени. Стоимость нового Toyota Yaris Cross пока не сообщается.

Ранее появились изображения нового кроссовера KIA Sonet, продажи которого стартуют 7 августа.

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