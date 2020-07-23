Лондон, , 12:15 — REGNUM Британская компания Jaguar Land Rover представила новую технологию бесконтактного экрана. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Predictive Touch Media.jaguarlandrover.com

Компания уже запатентовала данную технологию. Она обеспечивает двойное преимущество. Благодаря этой разработке водители меньше отвлекаются от дороги. Кроме того, они меньше соприкасаются с поверхностью экрана, что позволяет уменьшить распространение бактерий и вирусов, что стало актуально в связи с появлением COVID-19.

«Технология «Predictive touch» использует искусственный интеллект и сенсоры для управления информационно-развлекательными системами без необходимости касаться экрана», — говорится в сообщении.

Проведенные автокомпанией дорожные испытания бесконтактных дисплеев показали, что время и усилия, необходимые для использования сенсорного экрана, могут быть сокращены на 50%.

Ранее стал известно, что Land Rover собирается оснастить модели Range Rover и Range Rover Sport новыми дизельными агрегатами с мягким гибридом.

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