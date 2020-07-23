Москва, , 11:51 — REGNUM Рестайлинговый кроссовер Bentley Bentayga будет представлен в России в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».

Обновленная модель Bentayga получит измененный вид передней и задней частей. Некоторая модернизация произойдет и в салоне модели. Так, там появится новый дисплей системы мультимедиа на 10,9 дюймов, а также новое рулевое колесо.

На европейском рынке обновленный кроссовер появится в конце этого лета. В производстве модели принимают участие свыше ста человек. Bentley Bentayga производят в 43 этапа. Причем на каждом этапе отслеживается качество продукции.

Стоимость рестайлингового кроссовера Bentley Bentayga в России пока не сообщается.

Напомним, 20 июля производство кроссовера Bentley Bentayga началось на предприятии британской марки в Крю.

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