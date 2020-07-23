Берлин, , 09:48 — REGNUM Немецкое ателье Pogea Racing модернизировало спорткар McLaren 570S. Видео с спорткаром можно размещено на канале компании в Youtube.

Мощность мотора McLaren 570S была увеличена до 666 л. с. Проект получил название «666 — число зверя», а получившийся суперкар стал называться Pogea McLaren 666S.

Под капотом Pogea McLaren 666S стоит все тот же 3,8-литровый Twin-Turbo V8, но обновление ECU и специальная выхлопная система MONSTER позволяют увеличить мощность с 570 л. с. и 600 Нм крутящего момента до 666 л. с. и 800 Нм.

Это позволяет спорткару разогнаться с 0 — до 100 км/ч всего за 2,9 с, что на 0,3 с быстрее, чем исходная версия. Максимальная скорость также стала немного выше — 333 км/ч.

Стоимость модернизации составляет 11 000 евро. Новый выхлоп соответствует стандартам Euro 6 и TÜV.

Напомним, тюнеры из немецкой компании Manhart представили более мощную версию BMW X3M Competition. С 0 до 100 км/ч модель разгоняется всего четыре секунды.

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