Пекин, , 09:34 — REGNUM Китай осуществил успешный запуск первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1». Как сообщает The New York Times, Китайское космическое агентство, соблюдая традицию секретности в отношении большей части своей космической деятельности, не вело официальную трансляцию запуска в прямом эфире.

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https://twitter.com/globaltimesnews/status/1286165002244636672

Однако уже через час после запуска государственные СМИ передали кадры старта ракеты и объявили, что миссия, включающая орбитальный аппарат, спускаемый аппарат и марсоход, благополучно находится на пути к Марсу.

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Так, по данным Центрального телевидения Китая, зонд успешно вышел на заданную орбиту примерно через 36 минут после начала полета.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск Китаем первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля в 12:41 по местному времени. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с космодрома «Вэньчан». Планируется, что к Марсу космический аппарат прибудет через семь месяцев.