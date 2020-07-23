Москва, , 09:37 — REGNUM Новый российский боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» может быть получен Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России в течение трех-пяти лет, если военное руководство страны примет соответствующие решения. Об этом 23 июля рассказал эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, поступление в РВСН БЖРК «Баргузин» было бы самым эффективным ответом на угрозу стратегического характера, каковой является рост числа военных бах Североатлантического альянса у границ России.

«По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдёт порядка 3−5 лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок», — заявил Евсеев.

Также он высказал предположение, что проект по созданию нового российского БЖРК был приостановлен в связи с тем, что руководство страны с одной стороны рассчитывало на продление действия договора СНВ-3, с другой стороны тут сыграл свою роль финансовый фактор.

Кроме этого, эксперт указал, что ракетный комплекс «Баргузин» по своим характеристикам превосходит своего предшественника — советского БЖРК «Молодец», тяжелая ракета которого не вмешалась в обычный вагон и это было серьезным фактором демаскировки.

«Баргузин» же благодаря «облегчённой» ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар, этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса) типа «Тополь» и «Ярс», — рассказал Евсеев, добавив, что то, что последним для того, чтобы осуществить пуск необходимо выйти в полевой район и развернуться там, что на некоторое время сделает их для противника уязвимыми.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июля бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил, что причин для прекращения разработки новейших видов ракет с ядерным двигателем у России нет, тем более в условиях выхода США из договоров о контроле за вооружением.