Токио, , 09:23 — REGNUM На предприятии японской компании Toyota создали лимузин на базе кроссовера Toyota RAV4. Видео с необычным лимузином можно увидеть на канале женского японского клуба в Youtube.

Инженерам на заводе японской марки в Такаока была предоставлена возможность воплотить в жизнь проект по созданию лимузина. Они собрали лимузин на базе RAV4, который оценят по достоинству пассажиры такого автомобиля.

Благодаря новому проекту сотрудники предприятия получили новый необычный опыт и отточили свои навыки.

Модель получила название Takaoka RAV4 Limousine. Инженеры японской компании создавали лимузин после работы на протяжении четырех месяцев.

В результате за счет колесной базы удалось удлинить кроссовер на 800 мм. В итоге сзади появилось немало свободного места. Специалисты также переделали переднюю консоль и приборную панель машины.

Напомним, на заводе Toyota в Такаока выпускаются модели RAV4, Corolla и Harrier.

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