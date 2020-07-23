Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Осуществившие взлом 130 аккаунтов знаменитостей, политиков и компаний в Twitter хакеры получили доступ к личным сообщениям 36 из них. Об этом сообщила техподдержка соцсети.

«Мы полагаем, что хакеры получили доступ ко входящим личным сообщениям до 36 из 130 подвергшихся атаке владельцев учетных записей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, аккаунты многих известных американских деятелей культуры, политики и бизнеса в социальной сети Twitter были взломаны в ночь с 15 на 16 июля.

В результате этой атаки в распоряжении хакеров оказались аккаунты бывшего президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бизнесмена Илона Маска и десятки других.

На взломанных страницах злоумышленники опубликовали сообщения, призывающие пользователей перевести на определённый счёт криптовалюту биткоин для последующего возвращения более крупной суммы.

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