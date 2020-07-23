Москва, , 08:53 — REGNUM Новый тягач Mercedes-Benz Actros с двигателем класса Euro 6 начнут выпускать на КамАЗе в ноябре текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время премьерного показа машины журналистам.

«Запуск данной модели позволит российским международным перевозчикам использовать отечественный седельный тягач для зарубежных транспортных перевозок и не платить повышенные дорожные сборы, за использование транспортных средств экологического класса 5 и ниже», — подчеркнул Мантуров.

Он добавил, что на данный момент новинка проходит сертификационные процедуры, которые будут завершены в августе нынешнего года. Министр также сказал, что новый тягач соответствует всем необходимым требованиям по локализации.

Actros оснащен модернизированным мотором мощностью 449 л. с. и системой впрыска X-Pulse.

Ранее КамАЗ начал сборку нового самосвала КамАЗ-6595 (6×4) с кабиной от Mercedes-Benz Arocs BM963. Под капотом нового авто работает силовой агрегат КамАЗ-Liebherr Р6, который обладает ресурсом 1,5 млн км.

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