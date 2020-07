Пекин, , 07:20 — REGNUM Страховая платформа китайской системы мобильных платежей Alipay обзавелась технологий распознавания отпечатков пальцев с открытым исходным кодом, которая будет использоваться при страховании животных, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Услуга страхования животных будет обеспечиваться совместно компаниями China Continent Property & Casualty Insurance Co., Ltd. и ZhongAn Online P&C Insurance Co., Ltd. Услуга уже доступна для собак и кошек возрастом от трех до десяти лет.

Отпечатки носа животных подобно отпечаткам пальцев человека обладают собственным уникальным рисунком. Благодаря технологиям, применяемой на страховой платформе Alipay, можно будет создавать исполнительные электронные файлы в базе данных на каждое животное, которые будут опираться на отпечатки носа.