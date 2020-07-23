Токио, , 05:05 — REGNUM Производство полноразмерного внедорожника Mitsubishi Pajero — одного из наиболее известных в мире автомобиля японского автопроизводителя — планируется прекратить в 2021 году. Об этом 23 июля сообщает газета Nikkei.

Для внутреннего, японского рынка производство легендарной модели, отметившейся многочисленными победами в ралли «Дакар», было прекращено ещё в 2019 году. Теперь Mitsubishi Motors намеревается в рамках оптимизации в течение трёх лет закрыть своё дочернее предприятие Pajero Manufacturing в префектуре Гифу.

На предприятии, выпускающем порядка 10% (около 63 тысяч) автомобилей концерна, помимо Pajero производятся также кроссовер Outlander и минивэн Delica. Выпуск двух последних моделей будет перенесён на другие заводы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте японский автопроизводитель Mitsubishi Motors объявил о том, что разрабатывает пятое поколение модели Pajero. Эта информация стала приятной неожиданностью для поклонников Pajero, поскольку осенью 2019 года в Mitsubishi заявляли, что завершают производство моделей Pajero, поскольку его платформа устарела по сравнению с конкурентами, а для её обновления необходимы очень большие вложения.

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