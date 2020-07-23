Москва, , 04:55 — REGNUM Около пяти лет потребуется российским предприятиям, чтобы построить и сдать министерству обороны России фрегаты проекта 22 350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» с гиперзвуковым оружием, сообщил 23 июля журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Строительство этих кораблей продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025−2026 годов», — сказал он РИА Новости.

По словам Рахманова, количество ракетных шахт на фрегатах может быть увеличено с 16 до 24.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два фрегата для ВМФ России заложили двумя днями ранее в Санкт-Петербурге. Это стало частью церемонии массовой закладки кораблей по конференц-связи с президентом Владимиром Путиным из Керчи.

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