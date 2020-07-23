Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Полёт корабля Crew Dragon американской частной компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС) предварительно планируется на конец сентября. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

В аэрокосмическом ведомстве уточнили, что запуск корабля с экипажем планируется после возвращения с МКС экипажа Crew Dragon и «не раньше конца сентября». Отмечается, что этому первому «регулярному полёту» Crew Dragon будет предшествовать процесс сертификации специалистами NASA.

Также был назван состав экипажа, который направится к МКС на борту Crew Dragon. Это астронавты NASA Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, Шэннон Уокер и японец Соичи Ногучи.

Как сообщало ИА REGNUM, отстыковка корабля Crew Dragon американской частной компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) предварительно запланирована на 1 августа. На борту корабля будут находиться астронавты Даг Хёрли и Роберт Бенкен, приводнение экипажа должно состояться 2 августа.

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