Москва, , 14:38 — REGNUM В России могут начать серийное производство пистолета-пулемета, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы «Витязь-МО». Оружие уже прошло государственные испытания и было признано межведомственной комиссией годными для серийного производства. Об этом 22 июля сообщает группа компаний «Калашников».

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Изделию рекомендовано присвоить наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20», чтобы увековечить памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.

«В пистолете-пулемёте Калашникова существенно улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы», — говорится в сообщении на сайте группы компаний.

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Отмечается, что при выполнении опытно-конструкторской работы за базу был принят уже выпускаемый пистолет-пулемет «Витязь-СН». В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением на пистолете-пулемёте. Также предусмотрена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской для переноски магазинов, приборов малошумной стрельбы и обойм.

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