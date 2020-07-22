Москва, , 13:58 — REGNUM Дилеры немецкой компании Mercedes-Benz в России приступили к продажам рестайлинговой версии популярного вэна Vito. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Базовая комплектация вэна в кузове фургон стоит 2 343 000 рублей. Этот автомобиль оснащён системой направляющих для крепления, а также крепежными элементами, размещенными на боковинах и внутренней облицовке. Максимальная грузоподъёмность машины равна 1 369 кг.

За доплату покупатели могут приобрести авто с более прочным полом облегченной конструкции.

Что же касается пассажирской версии Vito Tourer, то она стоит более 2,9 млн рублей. Этот автомобиль имеет разные варианты дверей, окон и рейлингов на крыше с поперечинами.

Стоимость грузопассажирского автомобиля Vito Mixto составляет 2 743 000 рублей. За эти деньги покупатель получит шестиместную машину с объем грузового отделения 4,1 куб. м.

Напомним, по итогам января-июня нынешнего года больше всего автомобилей Mercedes-Benz в Москве продала компания ГК «Авилон» — 1665 экземпляров.

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