Берлин, 22 июля 2020, 13:41 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW обнародовал тизеры нового BMW M4 GT3. Изображения распространила пресс-служба баварской компании.
Новинка предназначена исключительно для гонок. Автомобиль будет оснащен шестицилиндровым мотором S58 производительностью более 500 «лошадей».
Сейчас команда BMW Motorsport тестирует прототип нового M4 GT3. Испытания модели проходят в испытательном центре BMW на юге Франции. Завершатся испытания в 2021 году.
На изображении гоночное авто выглядит весьма угрожающе. Судя по тизеру, новая машина будет оснащена большим задним антикрылом и «расклешенными» крыльями. Если присмотреться, то можно разглядеть каркас безопасности в салоне.
По словам гендиректора BMW M Маркуса Флаша, пандемия нового коронавируса не помешала разработке авто.
«Все работы над новым M4 GT3 проходят в соответствии с первоначальным графиком», — заявил он.
Напомним, создание нового M4 GT3 началось в прошлом году. На первом этапе была разработана компьютерная модель машины. В феврале нынешнего года специалисты BMW Motorsport приступили к испытаниям мотора будущей новинки.
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