Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Обновленный Jeep Compass будут выпускать без механической коробки передач. Об этом сообщается на сайте Cars Direct.

По данным портала, модернизированный Compass будет выпускаться исключительно с 6 — либо 9-ступенчатым «автоматом», в то время как актуальная версия автомобиля по-прежнему продается с 6-скоростной механической коробкой передач.

Причиной такого решения стал низкий спрос на кроссовер Compass в модификации с «механикой».

Стоит отметить, что Compass не станет первой моделью компании, которая потеряет механическую трансмиссию. Без такого вида трансмиссии уже остались автомобили Renegade и Cherokee.

Ранее компания Jeep представила гибридные модификации внедорожников Renegade и Compass. Модели оснащены бензиновым турбомотором на 1,3 л и двумя электромоторами.

Читайте также: Стартовала серийная сборка Jeep Compass