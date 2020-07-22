Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford совместно со специалистами гоночной команды RTR разработали 1400-сильную версию электрокроссовера Ford Mustang Mach-E. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Электрический суперкар создан в одном экземпляре. Он оснащён семью электродвигателями — три двигателя для передних колес и четыре для задних. Движки питает аккумулятор на 56,8 кВт-ч.

Модель может ездить в режиме «дрифт», а также в режиме максимальной производительности. Максимальная скорость авто равна 258 км/ч.

«Садясь за руль этого автомобиля, я полностью изменил свой взгляд на то, какой может быть мощность и крутящий момент», — сказал основатель компании RTR Vehicles и профессиональный гонщик Вон Гиттин-младший после тестирования электрокара.

Ранее компания Ford Sollers представила новую специальную версию автомобиля Ford Transit для охоты и рыбалки. Изготавливать модель будут по индивидуальным заказам.

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