Москва, , 11:37 — REGNUM В России начались летные испытания предназначенной для спецназа новейшей версии транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

По его словам, строительство данных вертолётов ведётся параллельно с проведением опытно-конструкторских работ.

«Национальный центр вертолётостроения уже приступил к полётам», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, базовая версия — Ми-8АМТШ-ВН — имеет на вооружении два курсовых крупнокалиберных пулемёта (12,7-мм), размещённых на специальной подвеске.

Эта машина имеет новое пилотажно-навигационное оборудование, а также бортовой комплекс обороны. Она адаптирована для применения очков ночного видения.

Кабину экипажа и основные агрегаты боевой машины защищает броня из титанового сплава. Съёмная облегчённая кевларовая броня закрывает борта и пол грузовой кабины.

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