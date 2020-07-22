Сеул, , 11:04 — REGNUM Дизайнеры создали на основе шпионских снимков рендер пикапа Hyundai Santa Cruz. Изображение авто размещено на сайте AtchaCars.

Hyundai Santa Cruz AtchaCars

Дизайн модели заметно модернизирован по сравнению с машинами 2000-х годов. Пикап теперь оснащён более массивной решёткой радиатора с оригинальным рисунком и эффектной головной оптикой, созданной в стиле Tucson следующего поколения.

Кроме того, по бокам кузова и на крышке капота пикапа имеются четкие геометричные выштамповки. Это придает модели более агрессивный и современный вид. Также стоит отметить, что габариты новинки близки к размерам пикапа Honda Ridgeline.

Напомним, официальная премьера Hyundai Santa Cruz должна состояться уже в этом году, а в массовое производство новый корейский пикап выйдет только в следующем году.

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