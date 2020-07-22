Сеул, 22 июля 2020, 11:04 — REGNUM Дизайнеры создали на основе шпионских снимков рендер пикапа Hyundai Santa Cruz. Изображение авто размещено на сайте AtchaCars.

Hyundai Santa Cruz
Hyundai Santa Cruz
AtchaCars

Дизайн модели заметно модернизирован по сравнению с машинами 2000-х годов. Пикап теперь оснащён более массивной решёткой радиатора с оригинальным рисунком и эффектной головной оптикой, созданной в стиле Tucson следующего поколения.

Кроме того, по бокам кузова и на крышке капота пикапа имеются четкие геометричные выштамповки. Это придает модели более агрессивный и современный вид. Также стоит отметить, что габариты новинки близки к размерам пикапа Honda Ridgeline.

Напомним, официальная премьера Hyundai Santa Cruz должна состояться уже в этом году, а в массовое производство новый корейский пикап выйдет только в следующем году.

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