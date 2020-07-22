Рим, , 10:31 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Lamborghini продемонстрировал работу системы охлаждения мотора V12 гиперкара Sian. Демонстрационный ролик размещён на официальном канале компании в YouTube.

Инновационная система охлаждения называется Smart Material System. Главной её особенностью является то, что у неё нет блока электронного управления.

Принцип работы агрегата заключается в следующем — заслонки системы охлаждения открываются при достижении двигателем порогового значения температуры. Создать такую систему было не просто.

Корректная работа узла достигается за счет использования специального материала, который держат в секрете. Из этого материала созданы пружины, которые отвечают за работу заслонок.

Кроме того, новая система охлаждения стала легче за счет отсутствия электрических соединений и блока управления.

Ранее компания Lamborghini приступила к приёму предзаказов на лимитированную серию гиперкара Lamborghini Aventador SVJ Xago. Всего планируется выпустить 10 таких авто.

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