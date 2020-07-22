Ханой, , 10:12 — REGNUM Умельцы из Вьетнама создали Lamborghini Aventador SVJ, который имеет картонный кузов. Видео с авто показано на канале NHET TV в YouTube.

На создание необычного итальянского суперкара вьетнамским энтузиастам потребовалось почти пять месяцев и порядка 500 долларов (около 36 тыс. руб.).

Весь процесс изготовления авто умельцы сняли на видеоролик. Кузов картонного суперкара базируется на каркасе из стальных брусков. Что же касается шасси, то оно сделано из недорогих комплектующих и металлолома.

Стоит отметить, что данный автомобиль имеет подвижные двери, поднимающиеся вверх.

В движение копию приводит 150-кубовый мотор от мототехники.

Напомним, настоящий Lamborghini Aventador SVJ оснащен двигателем объёмом 6,5 л производительностью 770 «лошадей». Этот агрегат набирает «сотню» за 2,8 секунды. Максимальная скорость модели равна 350 км/ч.

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