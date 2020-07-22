Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Legacy Overland провело рестайлинг бывшего военного внедорожника Land Rover Defender 90. Снимки с модернизированным авто размещены на сайте компании.

Тюнеры не только обновили дизайн вседорожника, но и модернизировали его техническую часть.

Под капот Land Rover Defender 90 специалисты Legacy Overland установили 450-сильный силовой агрегат V8 LS3 рабочим объёмом 6,2 литра. Движок работает с 5-позиционной механической коробкой передач NV4500.

Раздаточная коробка машины теперь имеет втулочный корпус, оснащенный сверхкрепким центральным дифференциалом, а также дифференциалами с ограниченным скольжением спереди и сзади. Кроме того, в авто установлены сверхмощные полуоси, сверхпрочная подвеска и доработанные дисковые тормоза Wilwood с шестью суппортами спереди и четырьмя сзади.

Ранее американская тюнинг-компания Saleen из США приступила к подготовке тюнинг-проекта для нового внедорожника Ford Bronco. Новый автомобиль будет называться Saleen Big Oly Bronco.

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