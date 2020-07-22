Ташкент, 22 июля 2020, 09:45 — REGNUM Государственный комитет по оборонной промышленности Узбекистана планирует выпустить бронированный автомобиль узбекистанского производства, сообщает 22 июля агентство «Подробно.uz».
Опытный образец броневика планируется выпустить совместно с компанией Kran va maxsus texnikalar («Краны и спецтехника»). Транспортное средство будет предназначено для выполнения специальных задач в зонах повышенного риска.
Броневик Tarlon 4×4 также предназначен для огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, охраны войск и автотранспортных колонн. Вместимость автомобиля составит девять человек. На машине также установят танковый пулемет НСВТ. Мощность дизельного двигателя составит 285 л.с.