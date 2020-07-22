Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Инженер американской компании Ford собрал из конструкторов Lego две копии внедорожника Ford Bronco нового поколения. Фото с моделью размещено в Instagram Питера Блэкерта.

Bronco 2021 3-Door lego__911

Инженера, собравшего игрушечные модели, зовут Питер Блэкерт. Судя по фото, он собрал модель в двух вариантах кузова — двухдверку и четырёхдверку. При этом детализация этих двух автомобилей очень высокая.

Обе модели оснащены съемными панелями крыши — именно они являются визитной карточкой нового Bronco. Также стоит отметить, что эти машинки смотрятся как официальные сборочные комплекты от самого Lego. У авто имеются запасное колесо в задней части, раскосые крылья и квадратная стойка.

Все двери, а также капот машины, могут открываться.

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