Гуанчжоу, Китай, , 08:39 — REGNUM В провинции Гуандун на юге Китая построено уже более 78 тыс. базовых станций 5G, по данным на конец июня, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

За первую половину года в провинции была построена 41 401 базовая станция сетей связи пятого поколения, а количество пользователей 5G-связи превысило 14,34 млн, сообщил представитель департамента промышленности и информационных технологий провинции Гуандун Дун Цзинь.

Провинция продолжит развитие сетей связи пятого поколения, а также будет развивать новейшую инфраструктуру на их основе, что в целом должно улучить качество приема сигнала в помещениях коммерческих зданий, банков, жилых зданий и в промышленных парках.