Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Сегодня, 21 июля, американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен начали второй выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) за последнюю неделю. Напомним, предыдущий состоялся 16 июля. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Американские астронавты вышли в открытый космос для продолжения ремонтно-монтажных работ на поверхности МКС. Ранее было запланировано, что они проведут замену одной из литий-ионных батарей. Однако в прошлый раз им удалось провести необходимые работы с опережением графика, пишет ТАСС. Поэтому программа сегодняшнего выхода была пересмотрена.

Известно, что за бортом станции астронавты могут провести до семи часов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля американские астронавты Кристофер Кэссиди и Роберт Бенкен вышли в открытый космос для замены аккумуляторов за бортом Международной космической станции. Они продолжат работу по модернизации энергосистемы станции, заменяя устаревшие литий-водородные аккумуляторы на новые литий-водородные батареи.

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