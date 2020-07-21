Прага, , 14:13 — REGNUM Чешская компания Skoda представила концепт-кар Slavia, выполненный на основе хэтчбека Scala. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

SKODA SLAVIA Skoda-storyboard.com

Сообщается, что новинка придет на замену Rapid. Разработан концепт был студентами, которые обучаются в профессиональную школу Skoda. Над созданием проекта трудился 31 студент чешской компании.

Название Slavia — это дань предшественницы Skoda — фирме Laurin & Klement, которая в 1895 году начала производить велосипеды.

В качестве силовой установки модель получила турбомотор на 1,5 л мощностью 150 лошадей» и 250 Н·м крутящего момента. Двигатель идет в паре с роботизированной трансмиссией DSG.

Напомним, концепт Slavia — это седьмой проект студентов профессиональной школы Skoda. В 2019 году студенты создали кроссовер Mountiaq на базе модели Kodiaq.

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