Рим, , 12:16 — REGNUM Итальянская компания Lamborghini начала принимать предзаказы на лимитированную серию гиперкара Lamborghini Aventador SVJ Xago. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition Lamborghini

Всего будут выпущены 10 моделей новинки. Aventador SVJ был создан для того, чтобы отпраздновать открытие новой виртуальной студии Ad Personam компании.

Гиперкар выделяется эксклюзивной отделкой интерьера и экстерьера, которая выполнена в форме шестиугольников. Автопроизводителей вдохновили на это вид облаков на Северном полюсе Сатурна.

На дверях модели, а также на креслах и дверных панелях, будет нанесена надпись Xago.

Lamborghini Aventador SVJ Xago будет оснащаться двигателем мощностью 770 л. с. Больше никаких подробностей о новинке пока нет.

Напомним, в начале июня 2020 года итальянская компания Lamborghini полностью отказалась от участия в международных выставках. Теперь автопроизводитель намерен сосредоточится только на собственных мероприятиях.

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