Рим, 21 июля 2020, 12:16 — REGNUM Итальянская компания Lamborghini начала принимать предзаказы на лимитированную серию гиперкара Lamborghini Aventador SVJ Xago. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Всего будут выпущены 10 моделей новинки. Aventador SVJ был создан для того, чтобы отпраздновать открытие новой виртуальной студии Ad Personam компании.
Гиперкар выделяется эксклюзивной отделкой интерьера и экстерьера, которая выполнена в форме шестиугольников. Автопроизводителей вдохновили на это вид облаков на Северном полюсе Сатурна.
На дверях модели, а также на креслах и дверных панелях, будет нанесена надпись Xago.
Lamborghini Aventador SVJ Xago будет оснащаться двигателем мощностью 770 л. с. Больше никаких подробностей о новинке пока нет.
Напомним, в начале июня 2020 года итальянская компания Lamborghini полностью отказалась от участия в международных выставках. Теперь автопроизводитель намерен сосредоточится только на собственных мероприятиях.
Читайте также: Представлен суперкар Lamborghini с дизайном De Tomaso Pantera