Пекин, , 11:39 — REGNUM Китайская компания Haval представит новое поколение кроссовера Haval H6 24 июля 2020 года. Об этом сообщает портал «Новые автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании.

Третье поколение кроссовера значительно увеличилось в размерах. Его длина стала больше на 53 мм и составляет 4 653 мм, ширина увеличилась на 26 мм, до 1 886 мм, а высота — на 10 мм (1 730 мм). Межосевое расстояние равняется 2 738 мм, оно увеличилось на 53 мм.

Новинка построена на новой платформе. За счет нее кроссовер стал гораздо более безопаснее и комфортнее.

Haval H6 получил новые бамперы, модернизированную радиаторную решетку и другие линии остекления.

Внутри новинки появились передняя панель с «парящим» экраном информационно-развлекательного комплекса, виртуальная приборная панель и селектор КПП в виде вращающейся шайбы.

Силовая линейка Haval H6 третьего поколения состоит из турбированного двигателя на 1,5 л мощностью 169 л. с., а также из наддувного двухлитрового мотора, производительностью 224 л. с. Агрегаты идут в паре с семискоростным «роботом». На выбор можно приобрести модель с передним и полным приводом.

Стоить новинка в Китае будет от 108 тысяч юаней (около 1,1 млн рублей).

Напомним, новое поколение Haval H6 появится в России в следующем году.

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