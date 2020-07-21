Сеул, , 10:52 — REGNUM Южнокорейская компания Kia обнародовала видео-тизер своего нового кроссовера Sonet на портале YouTube.

Концепт Sonet был представлен в феврале этого года. А серийную модель южнокорейская компания планирует представить 7 августа.

Судя по видео Kia Sonet мало чем будет отличаться от концепта. Только надпись марки теперь не светиться, а стала традиционным логотипом.

Об изменениях внутри кроссовера стало известно еще весной. В самой дорогой комплектации GT Line новинка будет оборудована «спортивными» сиденьями с развитой боковой поддержкой, мультимедийной системой с 10,25-дюймовым экраном и вертикальными дефлекторами вентиляции. Последние перешли от новой модели Sorento.

О моторной линейки Kia Sonet пока нет информации. Известно только, что построена новинка будет на той же платформе, что и Hyundai Venue.

Напомним, этим летом южнокорейская компания Kia начнет продажи спецверсии Telluride Nightfall Edition.

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