Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Автопроизводитель Jeep (принадлежит итало-американской компанией Fiat Chrysler Automobiles) представил гибридные модификации внедорожников Renegade и Compass. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В качестве силовых установок модели получили бензиновый турбодвигатель на 1,3 л и два электромотора. Две версии установок имеют мощность 190 и 240 «лошадей».

Стоит отметить, что один из электромоторов гибридных версий расположен на передней оси и выполняет роль высоковольтного генератора. Агрегатируется установка с шестиступенчатым «автоматом». Кроме того, модели идут только с полным приводом.

Батарея питающая модели имеет емкость 11,4 кВтч. На одном заряде электрокар может проехать до 50 км. Причем подзарядить аккумулятор можно от простой бытовой розетки.

С 0 до 100 км/ч электромобиль в топовой версии разгоняется за 7,5 с. При этом его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Новые модели Renegade 4xe и Compass 4xe появятся на европейском авторынке до конца июля.

Ранее стало известно, что компания Jeep собирается выпустить новый дизельный двигатель семейства Ecodiesel для пикапа Gladiator.

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