Нью-Дели, , 09:23 — REGNUM Четыре многоцелевых противолодочных и разведывательных самолета Poseidon P-8I получит Индия от США в 2021 году. Ещё шесть таких самолётов Индия рассчитывает купить в 2022 году, сообщает 21 июля газета Hindustan Times.

Индийский Совет по оборонным закупкам разрешил приобрести четыре американских Poseidon в конце 2019 года. Цена контракта составляет $1,1 млрд. В ближайшее время Индия намерена начать переговоры о поставке ещё шести самолётов по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

К сегодняшнему дню Индия совершила оборонные закупки у США на $17 млрд. Издание отмечает, что самолёты Poseidon индийские военные применили для разведки над линией фактического контроля в восточном Ладакхе, где в мае начался конфликт. Восемь таких самолётов Индия получила в период с 2012 по 2015 год.

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